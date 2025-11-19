Savignano, addio alla storica maestra Laura

È morta a 61 anni la maestra Laura Montanari. Savignanese doc era attiva da 29 anni alla scuola primaria, prima alla “Dante Alighieri” in centro e ora alla “Fioravanti” nel quartiere Rio Salto, oltre a essere referente di progetti Erasmus. Il sindaco Nicola Dellapasqua la ricorda come «punto di riferimento per generazioni di giovani savignanesi che hanno trovato in lei una guida appassionata e competente e una persona che ha voluto loro profondamente bene». Stasera si recita il rosario nella chiesa di Castelvecchio. Domani, giovedì 20 novembre, alle 14.30, funerale alla Collegiata di Santa Lucia.