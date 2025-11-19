Savignano, addio alla storica maestra Laura

Savignano sul Rubicone
  • 19 novembre 2025
Savignano, addio alla storica maestra Laura

È morta a 61 anni la maestra Laura Montanari. Savignanese doc era attiva da 29 anni alla scuola primaria, prima alla “Dante Alighieri” in centro e ora alla “Fioravanti” nel quartiere Rio Salto, oltre a essere referente di progetti Erasmus. Il sindaco Nicola Dellapasqua la ricorda come «punto di riferimento per generazioni di giovani savignanesi che hanno trovato in lei una guida appassionata e competente e una persona che ha voluto loro profondamente bene». Stasera si recita il rosario nella chiesa di Castelvecchio. Domani, giovedì 20 novembre, alle 14.30, funerale alla Collegiata di Santa Lucia.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui