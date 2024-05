Savignano, “Acieloaperto”: il concerto di Thru Collected, Bruno Belissimo e Doansai rinviato al 28 giugno

Il giro di riscaldamento di Acieloaperto a Savignano sul Rubicone è rinviato di un mese: a causa delle previsioni meteorologiche avverse, il concerto di Thru Collected, Bruno Belissimo e Doansai inizialmente previsto per domani, sabato 25 maggio, si terrà venerdì 28 giugno.

Insieme all’estate, l’anteprima di acieloaperto porterà nella piazzetta del Torricino - nel centro storico di Savignano sul Rubicone - il collettivo Thru Collected, Bruno Belissimo e Doansai, per un concerto a ingresso libero.

Un primo appuntamento dedicato alla più interessante musica elettronica indipendente contemporanea che il nostro Paese esprime. Composto da 12 membri, Thru Collected è considerato una delle finestre musicali più brillanti, allettanti e argute del panorama alternativo italiano, grazie al suo racconto profondo e personale della gioventù e del suo rapporto con l’arte, la società contemporanea e la complessa realtà partenopea. Figli di internet e delle sue contraddizioni, coniugano liriche che richiamano il mondo cantautorale italiano e sonorità caratterizzate da profonde contrapposizioni: fra post-emo e indie rock, hyperpop e d’n’b passando per l’ambient e il folk, il tappeto sonoro di Thru Collected è un sunto di influenze passate e presenti, con un occhio attento all’incontro fra musica suonata e le derive future dell’elettronica indipendente.

Ad aprire il concerto di Thru Collected è chiamato Doansai, musicista e produttore di musica elettronica di Cesena. A fine serata, infine, il produttore e polistrumentista italo canadese Bruno Belissimo chiuderà la festa con il suo djset, influenzato dai classici dell’italo space disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror scifi di fine anni ‘70 e inizio anni ‘80, rielaborato in uno stile contemporaneo e originale.

La serata sarà a ingresso gratuito, e si svolge con il contributo del Comune di Savignano sul Rubicone e della Regione Emilia-Romagna.