Savignano, accoltella un Carabiniere e ferisce due agenti di Polizia Locale

Savignano sul Rubicone
  • 15 settembre 2026
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Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Savignano sul Rubicone, dove un uomo con problemi psichici ha ferito con un coltello un Carabiniere. L’aggressione nel corso di un intervento nella abitazione dell’uomo: a quel punto si è innescato un parapiglia che ha portato anche al ferimento di due agenti della Polizia Locale Unione Rubicone e Mare. Il Carabiniere e i due agenti sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Immediato il soccorso dei sanitari del 118 giunti con ambulanza e automedica.

In via Don Minzoni

Teatro dell’aggressione via Don Minzoni durante un tso. Come detto, per fortuna il Carabiniere non è grave, mentre i due agenti della Polizia Locale hanno avuto rispettivamente 7 e 8 giorni di prognosi a causa di una caduta e di un colpo in testa con una torcia.

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