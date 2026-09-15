Savignano, accoltella un Carabiniere e ferisce due agenti di Polizia Locale

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Savignano sul Rubicone, dove un uomo con problemi psichici ha ferito con un coltello un Carabiniere. L’aggressione nel corso di un intervento nella abitazione dell’uomo: a quel punto si è innescato un parapiglia che ha portato anche al ferimento di due agenti della Polizia Locale Unione Rubicone e Mare. Il Carabiniere e i due agenti sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Immediato il soccorso dei sanitari del 118 giunti con ambulanza e automedica.