Savignano, a Borgo Sonoro la Baro Drom Orkestar

Un coinvolgente mondo sonoro, legato alla danza, all’inclusione e all’energia nel quale è davvero impossibile stare fermi. È quello proposto dai Baro Drom Orkestar, una delle realtà più interessanti ed eccellenti della world music prodotta in Italia e che questa sera alle 21.15 faranno tappa a Savignano sul Rubicone per la XXV edizione del festival itinerante Borgo Sonoro. L’appuntamento è all’arena Gregorini: le musiche sono quelle inconsuete dai ritmi infuocati del quintetto che sarà capace di far ballare il pubblico e di fargli battere il piede. Baro Drom, in lingua romanì, è la “lunga strada” che ha condotto gli antenati degli zingari dalle valli del Rajasthan al cuore dell’Europa. Questa antichissima popolazione ha portato colori, suoni e tradizioni culturali a tutt’oggi ancora molto vitali. La Baro Drom Orkestar, fondata nel 2010, propone un itinerario musicale che corre lungo questa antica via, toccando le horas rumene, le czardas ungheresi, il jazz gitano, il klezmer e i suoni del Mediterraneo, dalla pizzica salentina al rebetiko greco. “Power gipsy dance” si potrebbe definire, un repertorio di canzoni tradizionali completamente stravolte e brani originali, un orizzonte sonoro inedito suonato magistralmente dal quintetto formato da Vieri Bugli: violino, effetti – Modestino Musico: fisarmonica synth – Michele Staino: contrabbasso elettrico – Orlando Cialli: clarinetto, sax, duduk – Gabriele Pozzolini: batteria, tamburi a cornice elettronica che promette una serata piena di energia, ritmo che farà ballare dalla prima all’ultima nota. Biglietto € 7,00 più diritto di prevendita su Vivaticket.it. I biglietti disponibili saranno messi in vendita sul luogo di spettacolo, previa prenotazione telefonica obbligatoria da effettuarsi dalle 16 al numero 351 7917480.