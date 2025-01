Savignano, 4 minorenni in giro su una Fiat Punto rubata: la Polizia li scopre e restituisce l’auto al proprietario

Nel tardo pomeriggio del giorno dell’Epifania una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare in servizio a Savignano sul Rubicone aveva provato a fermare sulla via Emilia una Fiat Punto con a bordo alcuni ragazzi.

Intimato l’alt, infatti, la vettura proseguiva la marcia allontanandosi. Gli agenti si ponevano subito alla ricerca dell’automobile, e pochi minuti dopo la trovavano ferma in un parcheggio in zona Rio Salto, con i 4 occupanti a darsi alla fuga a piedi in direzioni diverse. Gli agenti riuscivano nella circostanza a bloccarne due, risultati entrambi sedicenni residenti nella zona della Val Marecchia.

La vettura è risultata essere stata rubata a Rimini il giorno prima. Le indagini svolte successivamente hanno consentito di identificare anche i due che nella circostanza riuscirono a scappare, anch’essi minorenni (diciassettenni) e residenti nell’area del Rubicone. I quattro giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. L’autovettura è stata restituita al proprietario.