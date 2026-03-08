Savignano, 27enne scomparso, l’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovarlo»

Giuliano è scomparso dalle 14 di sabato, quando ha lasciato la sua casa a Savignano sul Rubicone, zona Rio Salto e la famiglia e gli amici lo stanno disperatamente cercando. Ventisette anni, magro, alto due metri, «È difficile non notarlo», spiega un familiare, indossa degli occhiali torni in metallo e indossa un giubbotto nero con una scritta bianca, pantaloni neri e scarpe bianche. «Aiutateci a trovarlo», è l’appello disperato della famiglia che ha già fatto denuncia di scomparsa e lo sta cercando ovunque. Giuliano è uscito senza documenti, senza chiavi e senza cellulare a piedi, «nessuno, nemmeno tra gli amici, ha idea di dove sia. È in un momento di fragilità e la preoccupazione per quello che può essergli successo è grandissima».

In queste ore stanno usando anche i canali social per chiedere a chiunque lo avesse incontrato o dovesse incontrarlo di segnalarlo alla famiglia. Lo si può fare contattando il numero 346.0401698.