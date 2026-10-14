Rubicone, il liscio torna tra i banchi di scuola: con “Folk-Dance” i bimbi imparano la tradizione

Il liscio torna tra i banchi di scuola con il progetto “Folk-Dance”, l’iniziativa promossa da Casadei Sonora e Le Sirene Danzanti che porta la musica e i balli tradizionali romagnoli nelle scuole primarie del territorio. Dopo il successo della scorsa edizione, il percorso didattico rinnova il suo appuntamento per insegnare ai più piccoli la storia di Secondo Casadei, stimolando la coordinazione motoria, l’espressione corporea e il valore della socialità attraverso il ritmo.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di una lezione teorico-pratica dedicata al clarinetto in Do, strumento simbolo della tradizione musicale romagnola. I maestri di ballo e i musicisti saranno affiancati dai preziosi racconti di Riccarda Casadei, figlia dello storico compositore che fondò l’orchestra nel 1928, per offrire agli alunni un’esperienza completa tra suoni, passi di danza e memoria storica. Il progetto si inserisce nel solco di una serie di iniziative volte a tramandare l’eredità di Casadei alle nuove generazioni — come la serie “Secondo Tempo”, il festival “Birichina” e gli eventi targati “Balé Burdèli” — e vedrà il suo momento finale nel saggio che gli studenti metteranno in scena sul palco del “Primomaggio Romagnolo”.