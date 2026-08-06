Ricercato per traffico e sfruttamento di esseri umani: alloggiava in un albergo a Savignano

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno proceduto all’arresto di un 44enne moldavo, residente in Germania, in esecuzione di ordine cattura internazionale, emesso dall’Autorità Giudiziaria Moldava nel maggio 2021. L’uomo, che a seguito di serrati accertamenti svolti dai Carabinieri è stato rintracciato nella notte in un albergo del posto, dove temporaneamente soggiornava, è ritenuto responsabile del reato di “traffico e sfruttamento di esseri umani”, commesso in Moldavia tra l’estate del 2003 e l’estate del 2004, per il quale è stato condannato alla pena di 15 anni di reclusione dal Tribunale Moldavo. Al termine delle procedure finalizzate alla sua identificazione, il 44enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, ove permarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell’estradizione.