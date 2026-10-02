Ricercato per reati commessi in Romania, 40enne scoperto e arrestato a Savignano

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone, hanno eseguito un provvedimento detentivo, emesso da un’Autorità Giudiziaria estera, procedendo all’arresto di un 40ennne rumeno.

L’uomo, dopo rapidi ed efficaci accertamenti svolti con la collaborazione del servizio di Cooperazione Internazionale, è stato rintracciato in un’abitazione che aveva recentemente trovato a Savignano. Il 40enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Forlì a disposizione della Corte d’Appello di Bologna che deciderà sul provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena. Il provvedimento è scaturito da una condanna ad un anno di reclusione, per il reato di “appropriazione indebita” commesso in Romania nel giugno 2020.