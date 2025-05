Savignano, al via “Poche mosse e una scossa”: la raccolta fondi per acquistare nuovi defibrillatori

“Poche mosse e una scossa” è la il titolo della raccolta fondi lanciata sulla piattaforma di crowdfunding Idea Ginger dal Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi”, organizzazione di volontariato attiva dal 1988 sul territorio. La raccolta fondi, iniziata il 15 maggio, è stata pensata in più step e ha come obiettivo di fondo quello di contribuire a migliorare la capacità di risposta dei territorio in casi di arresto cardiaco. I fondi raccolti serviranno infatti ad acquistare defibrillatori semiautomatici Dae e, se ci saranno fondi a sufficienza, anche a finanziare una nuova stagione di corsi rivolti alla cittadinanza per imparare a utilizzarli.

Gli obiettivi

Il primo obiettivo da raggiungere è anche quello più consistente: 5.040 euro, la cifra necessaria per acquistare due nuovi defibrillatori di ultima generazione (Dae): uno destinato alla zona di San Rocco a Savignano e l’altro a Viserba nel riminese. Una volta superata questa cifra, il prossimo step è quello di acquistare un altro defibrillatore da donare, questa volta, al quartiere Fiorenzuola di Cesena. Per fare ciò servirà raccogliere altri 2.520 euro. I defibrillatori, però, sono utili solo se si sa come utilizzarli. Perciò l’ultimo obiettivo riguarda la formazione dei cittadini: almeno 100 per ciascuno dei quartieri a cui verrà donato un defibrillatore. Il costo dei corsi è di 1.500 euro.

Per continuare ad aiutare

«Negli ultimi anni abbiamo organizzato più di 40 corsi e formato più di 1100 persone, e vogliamo continuare a farlo» racconta soddisfatto Luca Menegatti, presidente dell’associazione. Mario Pasqualotto, consigliere dell’associazione, spiega che oltre alla raccolta fondi, «questo progetto vuole sensibilizzare i cittadini, nell’eventualità che si trovino in una situazione d’urgenza».

Come donare