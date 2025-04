Savignano, l’allarme dal quartiere Valle Ferrovia «Furti, truffe e troppo degrado»

Problemi nel quartiere Valle Ferrovia segnalati al gruppo civico “Coraggio Savignano Cambia”. Per approfondire i temi hanno incontrato quindi il presidente della locale Consulta: «Pericoli dietro la stazione ferrovia, nell’area commerciale pure con zone molte degradate, nei pressi del cimitero e poi una domanda: nel grande parco che sta nascendo chi controllerà ?». L’allarme arriva dai due consiglieri di minoranza del gruppo civico “Coraggio Savignano Cambia” che illustrano come varie situazioni superino i livelli di guardia della sicurezza urbana.

I consiglieri Andrea Palermo e Chiara Magnani hanno incontrato il presidente della Consulta di quartiere di Valle Ferrovia, Enzo Colonna, con il quale intendono portare alla ribalta alcune problematiche: «Innanzitutto c’è lo stato di grave abbandono serale e degrado di alcuni angoli nei pressi della struttura come il centro commerciale, pieno di sporcizie e cartacce, che diventa luogo di bivacco anche notturno, sicuramente una zona poco illuminata in genere che è anche senza nessuna attività di controllo. La stessa situazione si riscontra poi nella zona adiacente alla stazione ferroviaria dove accadono anche vandalismi. Siamo anche molto preoccupati per la tutela ed il controllo nel nuovo parco che si sta realizzando in questi mesi, soprattutto nelle ore serali e notturne bisogna trovare delle soluzioni che lo rendano sicuro».