“Pago le bottiglie d’acqua”: invece aveva un borsone pieno di merce rubata, arrestata al Romagna Shopping Valley

Ieri i Carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato una 41enne, presunta responsabile del reato di “furto aggravato”. La donna - nel tardo pomeriggio, mentre l’area commerciale del Romagna Shopping Valley era maggiormente frequentata - è stata notata dall’attento addetto alla vigilanza, insospettito dalla borsa sportiva che aveva con sé e dal suo atteggiamento guardingo mentre si aggirava tra diverse. In tale contesto l’uomo ha notato che sistematicamente occultava, all’interno del borsone da palestra, diversi prodotti di cosmesi e capi di abbigliamento cercando poi di guadagnare l’uscita ove pagava soltanto pochi euro per delle bottiglie di acqua, non dichiarando il restante materiale nascosto nella borsa riposta all’interno del carrello.

I militari, allertati preventivamente dall’addetto alla vigilanza, sono intervenuti, riuscendo a bloccare la donna subito dopo le casse. Nella circostanza è stata recuperata l’intera refurtiva sottratta, del valore complessivo di circa 300 euro, che è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuta nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata odierna presso il Tribunale di Forlì, il competente Giudice ha convalidato l’arresto e disposto, nei confronti della donna l’obbligo di dimora presso il proprio comune di residenza, in provincia di Foggia.