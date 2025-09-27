Nella borsa termica, a viveri e bevande aveva aggiunto 50 panetti di hashish: arrestato in A-14 a Valle del Rubicone

La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Ieri sera lungo l’A-14, una pattuglia della Sottosezione ha individuato all’altezza dell’Area di Servizio “Bevano” in direzione Sud un’autovettura la cui revisione periodica risultava scaduta. I poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo poco prima del casello di Valle del Rubicone ed il conducente è apparso subito agitato e nervoso. Sono bastati pochi sguardi all’interno dell’abitacolo per individuare, sul pianale posteriore sinistro tra la seduta anteriore e lo schienale posteriore, una borsa termica al cui interno, celata da viveri e bevande, era occultata una scatola di cartone bianco con tre involucri termosaldati all’interno.

Per approfondire i controlli il conducente, originario del foggiano, è stato accompagnato presso la caserma di Forlì. I controlli hanno consentito di appurare che l’uomo trasportava, ripartita in 50 panetti, poco più di 5 chili di hashish, che una volta immessi sulle piazze di spaccio avrebbero potuto fruttare fino a 50.000 euro. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacente, per essere poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.