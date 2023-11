Muore a 74 anni in un incidente in bici a Savignano

Savignano piange Gino Bolognesi. Era nato a Montiano il 19 gennaio 1949 ma da tantissimi anni viveva a Savignano in viale della Libertà, nel fabbricato vicino all’incrocio con via della Pace.

Martedì sera, alle 20,45 circa, dopo essere stato al bar della Pace, stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta. C’era stato anche nel pomeriggio ed era un cliente abituale. Era buio pesto e stava piovigginando quando è avvenuto il tragico impatto, al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge, con un’auto su una via già da tempo ritenuta pericolosa. Le condizioni di Bolognesi, sbalzato a terra, sono subito risultate molto gravi ed è stato trasportato in ambulanza con il medico al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. È morto nella giornata di mercoledì.

Il pensionato lascia la moglie Carmen, con cui viveva, e la figlia Lara che è sposata, ha due bambini e abita a Riccione. Bolognesi prima della pensione ha lavorato per tanti anni in aziende di Cesena che trattavano telefoni e aveva girato spesso l’Italia per lavoro. Era una persona brillante, sempre con il sorriso e la voglia di passare il tempo in compagnia. Amava, infatti, trascorrere molto tempo al bar della Pace, lungo la via omonima.