Matteo Bussola a Savignano giovedì 26 febbraio

Matteo Bussola a Savignano per un incontro che si annuncia molto interessante. Vivere le relazioni in modo “pacificato” è ancora possibile? È lo spunto di riflessione suggerito dalla Commissione culturale delle parrocchie di Savignano sul Rubicone con la rassegna “Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico””, una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza per approfondire e comprendere le cause della crisi che coinvolge l’umanità in cui pare prevalere un “io” incapace di rapportarsi con la presenza di un “tu”.

In questa cornice si inserisce il doppio appuntamento di giovedì 26 febbraio sul tema “Tra disegno e scrittura: l’altro nella narrazione di Matteo Bussola”. Il primo sarà dedicato agli studenti dell’Istituto di istruzione seconda superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone che alle 16,45 nell’aula magna dell’istituto, in via Togliatti 5, incontreranno lo scrittore e fumettista Matteo Bussola, uno degli autori italiani contemporanei più amati, particolarmente gradito ai ragazzi perché vicino alle tematiche e alle problematiche del mondo giovanile. L’incontro verterà in particolare su La neve in fondo al mare e Il talento della rondine, titoli letti dagli studenti con grande interesse, spiega la professoressa Sabrina Fattori, referente del progetto per l’Itt “Marie Curie”.

Giovedì 26 febbraio lo scrittore sarà protagonista di un secondo incontro rivolto al pubblico del territorio. L’appuntamento è alle 20.45 al Cinema Teatro Moderno. Matteo Bussola dialogherà con il professore dell’istituto “Marie Curie” Giovanni Poletti. All’appuntamento sono invitati gli studenti degli istituti comprensivi di Gatteo e Savignano sul Rubicone e dell’Itt “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, i docenti e la cittadinanza. Ingresso libero e aperto a tutti

La rassegna è organizzata dall’Unità Pastorale Savignano sul Rubicone in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, Asilo infantile Vittorio Emanuele II di Savignano sul Rubicone, Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo ed è supportata da Romagnabanca Credito Cooperativo Italiano.