Manomette il braccialetto elettronico: arrestato

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Nella mattinata del 14, i carabinieri di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 62enne, ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal GIP del Tribunale di Rimini, a seguito di pregressi maltrattamenti nei confronti della ex moglie.

L’uomo, è stato rintracciato dai carabinieri di Savignano, allertati dai colleghi di Rimini, nel comune di Gatteo dove stava svolgendo dei lavori edili, constatando che il braccialetto elettronico, che doveva obbligatoriamente utilizzare, era stato volontariamente manomesso e danneggiato e riposto in uno zaino; ciò aveva fatto scattare l’allarme poi pervenuto alla centrale operativa dei carabinieri di Rimini. A conclusione degli accertamenti condotti dai carabinieri di Cesenatico, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Savignano, in attesa di comparire, nella giornata odierna, davanti al giudice per la convalida del provvedimento.

In sede di udienza, il Giudice competente ha convalidato l’arresto e, su richiesta dei termini a difesa presentata dall’avvocato, è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza, demandando all’Autorità Giudiziaria di Rimini, che aveva emesso il provvedimento, l’applicazione di eventuali misure di aggravamento.