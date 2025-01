La fortuna bacia l’Emilia-Romagna con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 50mila euro a Savignano sul Rubicone, con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Venezia nell’estrazione di venerdì 24 gennaio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di 98,9 milioni di euro da inizio 2025.