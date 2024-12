L’iniziativa “Svuota la vetrina” sbarca a Savignano: appuntamento alla libreria Holt sabato 7 dicembre

L’idea è nata a ormai fine estate a Milano. Una lettrice “compulsiva” ha acquistato tutti i volumi esposti nella vetrina di una libreria Hoepli, svuotandola, poi l’ha raccontato su Instagram dando il via al movimento “Svuota la vetrina” che è stato prontamente imitato e si sta diffondendo in tutta Italia.

“Svuota la vetrina” domani, sabato 7 dicembre, arriva a Savignano su iniziativa di Donata Ancarani che invita i lettori, anche quelli del primo giorno, ma anche chi non ha mai letto e forse troverà lo spunto per iniziare, a ritrovarsi alle 10 davanti alla libreria indipendente Holt, in corso Vendemini, 14.

“Amo leggere e amo le librerie indipendenti. Per questo ho pensato di portare anche a Savignano questa iniziativa, nata spontaneamente dai lettori”, scrive Donata lanciando l’invito via whatsapp e sollecitando gli amici al passaparola, che poi si è allargato.

Aderire alla proposta è facile. Basta recarsi alle 10 in libreria e acquistare uno o più volumi, tra quelli esposti in vetrina. Si tratta di un movimento nato dal basso, spiega ancora la lettrice Donata, per salvare le librerie, questi luoghi preziosi, da custodire, preservare e sostenere. E quando qualcosa nasce da basso ci si può credere. Per info e adesioni 392 401705.