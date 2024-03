Incendio al Media World al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare, evacuato il negozio VIDEO GALLERY

Incendio questa mattina verso le 10.30 al Media World del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare. Un corto circuito in un padiglione in cui erano esposti degli aspirapolvere ha generato una densa coltre di fumo che ha attivato l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Il padiglione è stato immediatamente evacuato, con addetti e clienti che si sono portati all’esterno. Sul posto anche una ambulanza del 118, ma non si registrano feriti o intossicati, mentre i Vigili del Fuoco hanno rimesso in sicurezza l’area. L’esercizio riaprirà nelle prossime ore dopo le pulizie di rito.