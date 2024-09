Incendio a Savignano in un centro di raccolta rifiuti, maxi intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì 25 settembre, attorno alle 23.15 in via Rubicone Destra a Savignano per un incendio avvenuto in un centro di raccolta e riciclo rifiuti. Dal momento che sin dalle prime telefonate pervenute alla sala operativa era stata riferita la presenza di un’importante colonna di fumo e di fiamme provenienti dall’interno di un capannone, sono state dirottate sul posto numerose squadre e mezzi (2 autopompe, 4 autobotti ed 1 autoscala) provenienti dalle varie sedi del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena e anche da quello di Rimini.

Giunti sul posto i pompieri hanno steso varie mandate antincendio e, nonostante la presenza di molto fumo, sono riusciti a limitare e circoscrivere le fiamme a dei cumuli di materiale elettronico evitando la propagazione ai carrelli elevatori e bombole presenti e ai pannelli fotovoltaici posti sulla copertura. Le operazioni si sono protratte fino alle ore 6.30 per effettuare il minuto spegnimento e il raffreddamento e monitoraggio di alcune bombole di acetilene interessate dall’irraggiamento. Nessuna persona è rimasta ferita. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza.