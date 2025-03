In anticipo di tre settimane torna la Sagra del Raperonzolo a San Giovanni in Galilea di Borghi

Il raperonzolo, il cui nome botanico è “Campanula rapunculus”, mentre in dialetto si chiama semplicemente “rapunzli”, è un’erba rara che ancora oggi cresce spontanea solo su terreni ripidi di alta collina e si presenta come un ciuffo verde dalla radice bianca. Per tutti i buongustai, tra le erbe spontanee meno note, ma di grande pregio, c’è infatti il raperonzolo, un ortaggio selvatico commestibile che, dopo aver messo a disposizione le sue foglie e i suoi fiori, regala anche la sua radice. Proprio per questo è chiamato anche “ortaggio dei poveri”. Nei secoli scorsi, la domenica dopo la Pasqua, era consuetudine salire dai borghi vicini fino a San Giovanni, portando con sé pagnotte di Pasqua, uova sode, salumi e vini, alimenti da consumare all’aperto o nelle osterie. Ed assieme a questa merenda si gustava il raperonzolo che gli osti condivano crudo con olio e aceto, dopo averlo raccolto lungo i ripidi versanti di San Giovanni.

L’anno scorso la “Sagra del raperonzolo” si era svolta il 6 e 7 aprile, con la Pasqua che cadeva il 31 marzo e con la novità di aumentare le giornate da una a due. In precedenza la sagra era mancata per un triennio (niente 2020, 2021, 2022) per via del Covid-19 fermo due anni per le note restrizioni e un anno per una crisi inaspettata dei volontari organizzatori rimasti in pochi, mentre nel 2023 la decisione di ripartire con un solo giorno. Quest’anno, come l’anno scorso, le giornate saranno di nuovo due. Ma si svolge ben due week prima della Pasqua e non quello dopo.