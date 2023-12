In 501 alla pedalata rossa a fin di bene da Savignano a Longiano: quasi 4mila euro in dono all’Istituto “Merlara”

Cicloamatori in rosso: record battuto. Ben 501 persone di tutte le età hanno preso parte alla “Pidalèda d’là Vzeglia 2023”, che ha consentito di raccogliere quasi 4mila euro da donare all’Istituto “Merlare” di Savignano.

Nei giorni scorsi era stato lanciato un appello sui social: «C’è un record da battere. Domenica puoi essere uno di noi. Un gruppo di amici sono partiti qualche anno fa in 50 per festeggiare la vigilia e farsi gli auguri. Tutti gli anni gli amici hanno portato i loro amici, fino a superare i 400 partecipanti lo scorso anno. Domenica vogliamo che il brindisi superi i 500».

Il percorso

La sfida è stata vinta. Domenica, da Rimini, Bellaria, Cesenatico, Cesena e altre località della Romagna, gli appassionati della bicicletta si sono ritrovati alle 9 nel parcheggio dello stadio di Savignano. Molti erano partiti all’alba e avevano fatto altri chilometri per arrivare al punto di ritrovo. Poi tutti assieme, con la maglia rossa da Babbo Natale, dal fondovalle sono saliti a Roncofreddo e quindi sono ridiscesi a Longiano. È stata una pedalata di circa 30 chilometri e il passaggio del serpentone di color rosso fuoco ha regalato sorrisi e anche beneficenza all’istituto “Merlara”. Il traguardo, con momento ricreativo e brindisi, non è stato come negli passati nella corte del castello malatestiano di Longiano: quest’anno è stata scelta la centrale piazza Tre Martiri.

Gli organizzatori

«Ormai è diventata una tradizione natalizia salire per le colline del Rubicone la domenica prima di Natale - affermano gli organizzatori - e dopo le fatiche ci piace fermarci e rifocillarci a Longiano con dolci e sardoncini. Diverse le provenienze degli sportivi, che ogni anno sono sempre più numerosi alla partenza della “Pidalèda d’là Vzeglia”. A uniretutti, oltre alla stessa divisa rossa, c’è una grande passione per le due ruote, per la natura e la vita all’aria aperta, e tanta voglia di stare insieme. Con poco si possono fare grandi cose, donando quanto raccolto. Sono stati 501 gli iscritti e altrettante le t-shirt distribuite. Ma qualcuno è arrivato con la maglietta dello scorso anno. Alla fine, erano circa 550 i ciclisti presenti».

Donati 3.901 euro

A salutare la marea rossa è intervenuto anche il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, e il consigliere comunale e ciclista Marco Cappelli.

I cicloamatori hanno raccolto la somma record di 3.901 euro, che è stata consegnata in diretta alla responsabile dell’Istituto “Merlara”, suor Mirella.