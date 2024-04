“Il voto degli italiani”: la quinta A di Fiumicino al concorso della Camera dei Deputati

Cosa succede nelle case degli italiani quando è il momento di votare? Se lo sono chiesto i giovanissimi alunni della 5^A della scuola primaria di Fiumicino “Gianni Rodari”, giunti finalisti al progetto concorso ParlaWiki 2023/24 promosso dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito. Il progetto - concorso “Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia”, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sollecita una riflessione anche tra gli studenti più giovani su parole chiave della democrazia, per sottolineare l’importanza della partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica. Gli studenti erano invitati a produrre un lavoro multimediale su una delle parole chiave indicate nel bando di concorso. Una selezione di elaborati, cinque per la scuola primaria e cinque per la scuola secondaria di primo grado, è stata pubblicata sul portale “giovani.camera.it” e sottoposta a votazione on line da parte degli utenti per l’individuazione delle classi vincitrici, una per ciascuno dei due ordini.

Tra i cinque scelti per la scuola primaria c’è anche quello della classe di Fiumicino dal titolo “Il voto e gli italiani”. Gli elaborati vincitori verranno premiati durante una manifestazione che si svolgerà a Roma, in Palazzo Montecitorio, entro la fine dell’anno scolastico.

La classe vincitrice sarà individuata tramite votazione on line, aperta fino a domenica 14 aprile. Per votare accedere al link diretto dove esprimere la preferenza per l’elaborato degli alunni dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone: https://giovani.camera.it/parlawiki/2023_2024/finalisti

“Abbiamo la fantastica opportunità di aiutare i nostri ragazzi a vincere – afferma il sindaco Filippo Giovannini -. Il tema del voto e della partecipazione alla vita democratica della nostra comunità è di importanza fondamentale e il fatto che gli insegnanti siano stati capaci di sensibilizzare i giovani studenti al punto da stimolarli a questo bel lavoro merita un plauso. Complimenti alla scuola e ai ragazzi, votiamo la 5A”.