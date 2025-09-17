Il terribile incidente di Savignano Mare: i cinque giovanissimi andavano ad un funerale

Stavano viaggiando in auto. Non per un momento di divertimento o di vacanza visto che arrivavano da un’altra regione per partecipare al funerale della madre di un amico. La mattinata si è conclusa in maniera drammatica: con un impatto dilaniante e due giovanissimi ricoverati in condizioni gravi nella Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Erano passate da poco le 11.30 quando è avvenuto l’incidente tra gli svincoli di Gatteo Mare e quello di San Mauro Mare, sull’Adriatica in direzione Rimini.

Protagonisti un furgone con il rimorchio refrigerato di una ditta romagnola di ingrosso food, su cui viaggiava solo l’autista ed una Renault Clio bianca, su cui viaggiavano cinque giovani tutti tra i 20 ed i 23 anni.

Sulle cause dell’incidente stanno indagando gli uomini della Polizia stradale di Rimini. Per ora l’unica certezza è data dalla testimonianza di persone che si trovavano all’esterno della Adriatica. E che hanno sentito il furgone suonare a lungo il clacson, come per segnalare un pericolo imminente prima dell’impatto.

Dai primissimi accertamenti pare che l’incidente abbia la dinamica di un tamponamento. Ma come sempre tutto dovrà essere ufficializzato per la magistratura in futuro prima di avere responsi certi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118, l’eliambulanza, e l’auto medicalizzata. Oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto provvedere ad estrarre dalle lamiere contorte della vettura i cinque amici rimasti intrappolati all’interno dopo lo schianto.

Tutti sono stati trasportati al Bufalini ad eccezione dell’autista del furgone rimasto illeso nell’accaduto. Tre dei feriti hanno avuto prognosi per i traumi patiti inferiori ai 30 giorni e solo uno di essi è ricoverato (in Chirurgia d’Urgenza).

Lesioni gravissime invece per la 20enne Giada Valentini e il 22enne Alessandro Tiozzo. Che dopo le medicazioni e gli esami svolti in pronto soccorso a Cesena sono ricoverati in due distinte aree della Rianimazione del nosocomio cesenate. Per tutti e due la prognosi è riservata e le ferite risultano particolarmente gravi per la ragazza.