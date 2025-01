Savignano, il progetto Ginko Rubicone riparte e raddoppia le attività

La cooperativa Cils e l’associazione Acea promuovono azioni di supporto ai cittadini dell’Unione Rubicone Mare che devono ricostruire la loro vita dopo un evento traumatico, o in genere ictus, traumi cranici, emorragie. Terminate ospedalizzazione e riabilitazione, queste persone devono fare i conti con le mutate condizioni di salute psicofisica e una nuova integrazione sociale. «Il laboratorio Ginkgo Rubicone si svolge in presenza – hanno detto il segretario Acea, Salvatore Bertozzi e Sara Giorgi, vice presidente Cils - negli spazi del circolo ricreativo “Secondo Casadei” si svolge ogni lunedì mattina, dove i partecipanti con l’aiuto di persone qualificato possono svolgere attività artistico-espressive, uscite e discussioni su temi specifici e anche uscite sul territorio. Ci sono invece interventi di un professionista (psicologo) direttamente a casa, per sostenere tutti i componenti del nucleo familiare e affiancarli nella necessaria ricerca di un nuovo equilibrio nelle relazioni interne alla famiglia e a cogliere le opportunità offerte dal territorio. Nell’anno 2024 il gruppo dei partecipanti è aumentato fino a 9 persone, 12 compresi quelli seguiti come Family care, confermando la validità del progetto come risposta alla disabilità. Nel percorso è fondamentale il lavoro di rete tra servizi pubblici, terzo settore ed enti privati, ognuno con le proprie competenze e risorse. In particolare ringraziamo RomagnaBanca Credito Cooperativo per il sostegno con un contributo economico».