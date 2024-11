Il “Can Can” al centro commerciale di Savignano Mare FOTOGALLERY

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Domenica pomeriggio la galleria del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare si è trasformata in una gioiosa piazza di Montmartre grazie all’energia delle “Cocotte” del Mamì di Rivabella di Rimini che hanno deliziato il pubblico con tre balletti di “Can Can”, la tradizionale danza francese divenuta popolare nel mondo ai tempi della Belle Epoque. Sono state loro, le ballerine dell’unico locale dell’Emilia Romagna in cui è possibile ammirare dal vivo gli spettacoli del più autentico cabaret parigino, ad accendere di ritmo e passione la galleria del più frequentato centro commerciale della Romagna. Di fronte ad un pubblico divertito, cinque splendide ballerine, con i tradizionali abiti delle lavandaie di Montmartre, si sono esibite sulle note del can can, riproducendo le gioiose coreografie della Ville Lumière. L’evento è stato un piccolo preludio ai dinner show del Mamì che inaugureranno ufficialmente sabato prossimo sul lungomare di Rivabella.