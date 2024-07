Grande cordoglio a Sogliano: è morta a 49 anni Serena Cesaretti

Una malattia si è portata via, due giorni fa, Serena Cesaretti detta Serry. Grande cordoglio a Sogliano capoluogo per la morte della 49enne, sempre sorridente e molto conosciuta per il suo grande attivismo in parrocchia e nel laboratorio teatrale “Il baule delle storie” fondato da Elisabetta Turroni. Fino all’ultimo ha lottato con forza contro la malattia che però non le ha lasciato scampo. «La sofferenza sopportata con coraggio è stata un modello per tutti noi amici e parenti – afferma affranto Stefano Pruni con cui collaborava in parrocchia - un morbo ti ha sottratto al nostro sguardo. Tu rimarrai nel cuore di tutti. Ora abbraccia tutti i tuoi cari Dario e Giuliana il mitico Flam autista del paese e tua nonna Isola». Lascia nel dolore la sorella Cristiana con Andrea e Federico, Franco e Beppe, gli zii, i cugini, altri parenti e amici. Il funerale si svolgerà presso la chiesa di San Lorenzo Martire a Sogliano sabato mattina alle 10.