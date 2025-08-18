Gambettola, continua a minacciare una familiare nonostante i divieti: 21enne in carcere

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 21enne, per la “violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per maltrattamenti in famiglia”.

Una donna residente a Gambettola, palesemente spaventata e in preda al panico, ha chiamato il 112, chiedendo l’urgente intervento di una pattuglia presso la sua abitazione in quanto si era presentato un familiare - già destinatario del divieto di avvicinamento emesso recentemente dall’Autorità Giudiziaria di Forlì per ripetuti maltrattamenti e violenze nei confronti della donna, per farsi consegnare denaro per acquistare sostanze stupefacenti - che batteva ripetutamente e con violenza sul portone di casa, pretendendo di entrare.

Sul posto si è precipitata una pattuglia della Stazione di Savignano sul Rubicone, in quel momento la più vicina, che ha trovato il giovane ancora sul posto mentre urlava e minacciava la donna per indurla ad aprirgli la porta. Pertanto, colto in flagranza di reato, i carabinieri lo bloccavano, procedendo al suo arresto per la violazione della misura cui era sottoposto. A conclusione delle formalità di rito il giovane, su disposizione del sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Il Giudice di Forlì ha convalidato l’arresto confermando, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.