Favole e frutta: fantasia e benessere per i bambini di Savignano, Gatteo e San Mauro Pascoli

A Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli ha preso il via il progetto “Storie e filastrocche a bocca piena”, un’iniziativa per insegnare a 700 bambini delle scuole dell’infanzia dei tre comuni romagnoli i benefici e la stagionalità della frutta. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Unione Rubicone e Mare e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Durante gli incontri, previsti per tutta la durata del mese di novembre, Veronica Mele - biologa nutrizionista di Sodexo - accompagna i più piccoli in un mondo di fantasia dove la frutta, protagonista di storie incredibili e divertenti aneddoti, prende voce per raccontare perché è importante rispettare i cicli della natura e quali sono i benefici dei prodotti di stagione.

Con la supervisione delle educatrici, i bambini scoprono e sperimentano i frutti della terra attraverso i 5 sensi: vista, tatto, olfatto, udito...ma soprattutto il gusto. Ogni sessione in classe si conclude infatti con l’ultimo momento di scoperta, ovvero l’assaggio: un’occasione importante per scoprire sapori mai provati prima o che abitualmente non si consumano a casa.

Le sessioni educative sono anche occasione per parlare di temi importanti come igiene e sicurezza: prima di iniziare l’attività, i bambini sono sensibilizzati sull’importanza di toccare il cibo con le mani pulite e sono invitati a igienizzarle correttamente.

“La scuola è un luogo fondamentale per diffondere buone prassi in campo alimentare e per promuovere un’alimentazione sana - precisa il Presidente dell’Unione Filippo Giovannini -. Per questo in sede di gara d’appalto e di valutazione delle offerte tecniche sono stati riservati punteggi proprio per progetti di educazione alimentare dedicati alle scuole del territorio. Grazie a questi progetti, dove gli alimenti vengono presentati sotto forma di favole, racconti o filastrocche, i bambini sperimentano sapori nuovi e imparano, anche a tavola”.

“L’iniziativa si inserisce nella più ampia progettualità di educazione alimentare intrapresa con l’Unione Rubicone e Mare e avviata con il progetto “Mani in pasta” - spiega Maria Teresa Giacomello, Responsabile di Area di Sodexo Italia -. Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio di ristorazione di qualità e al contempo avvicinare con un linguaggio semplice e divertente i più piccoli alle nozioni base di una sana alimentazione, tra cui il consumo di frutta e verdura”.