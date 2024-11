Elude gli obblighi imposti dal giudice: arrestato a Savignano

Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un pregiudicato 58enne, il quale, mentre era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (ospite presso l’abitazione di un familiare), in diverse occasioni violava le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria, il tutto trovava riscontro nelle verifiche effettuate dai carabinieri della locale Stazione delegati al controllo.

Le condotte sono state prontamente segnalate dai militari all’Autorità Giudiziaria, in questo caso il magistrato di Sorveglianza di Bologna, che ha ritenuto di sospendere l’affidamento in prova dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso - a seguito di condanna definitiva - dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, disponendo quindi che l’uomo fosse condotto in carcere per scontare il resto della pena detentiva fino al 07 luglio 2026, comminata per un cumulo di pene per reati contro la persona e contro il patrimonio, commessi negli anni scorsi tra le province di Bologna e Reggio Emilia,

I carabinieri di Savignano sul Rubicone lo hanno così rintracciato e arrestato, provvedendo successivamente alla sua traduzione presso la casa circondariale di Forlì.