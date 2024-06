Elezioni a Savignano domenica 23 e lunedì 24 giugno: tutto quello che c’è da sapere

Domenica 23 e lunedì 24 giugno i savignanesi saranno chiamati nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco tra i candidati Nicola Dellapasqua e Lorenzo Sarti.

Le 17 sezioni elettorali di Savignano sul Rubicone saranno aperte per il voto domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Come è già avvenuto in occasione delle consultazioni elettorali degli ultimi anni, i risultati provenienti dalle varie sezioni saranno pubblicati on line man mano che arriveranno in Comune dove, nella speciale sezione dedicata al voto del sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it, nelle giornate di voto e durante le operazioni di scrutinio saranno pubblicati i dati delle affluenze e i dati dello spoglio, che inizierà alle 15 di lunedì 24 giugno.

Tessera elettorale

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento d’identità. È accettata anche l’identificazione da parte del personale in servizio ai seggi o da persone conosciute dal personale dei seggi. Si raccomanda di verificare che la propria tessera abbia almeno uno spazio utilizzabile. Non è possibile recarsi al voto con la tessera elettorale esaurita, ovvero priva di spazi liberi. In caso di tessera smarrita o esaurita è possibile chiedere il duplicato presso l’Urp del Comune, in Piazza Borghesi 9. Oltre ai normali orari di apertura dell’ufficio (8-13), l’apertura straordinaria per rilascio tessere elettorali sarà effettuata domani venerdì 21 giugno dalle 8 alle 18, sabato 22 giugno dalle 8 alle 18, domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

Le sezioni

Le sezioni elettorali di Savignano sono così distribuite: sezione 1 e 2 presso la scuola elementare “Dante Alighieri” in corso Perticari 55, sezione 3 e 13 presso la scuola elementare “Dante Alighieri” in corso Perticari 57, sezione 4, 5, 6 e 16 presso la scuola media statale “Giulio Cesare”, in via Galvani 2, sezione 7, 14 e 15 presso la scuola elementare “Rio Salto”, in via Morgagni 10, sezione 8 e 9 presso la scuola elementare di Fiumicino, in via Gatteo-Fiumicino 8, sezione 10, 11, 12 e 17 presso la scuola elementare “Aldo Moro”, in via Fratelli Bandiera 29.

Gli elettori

Gli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune di Savignano sul Rubicone per le elezioni del sindaco e del Consiglio Comunale sono 13.670. Per gli elettori di Capanni e Savignano mare, afferenti al seggio 9, è disponibile una navetta gratuita con partenza da via Interna Capanni (di fronte al Circolino) nei seguenti orari: domenica 23 giugno ore 9, 9.45, 10.30, 11.15,12,15, 15.45, 16.30, 17.15 e 18. Lunedì 24 giugno ore 9, 9.45, 10.30, 11.15, 12. Il servizio è comprensivo del viaggio di ritorno.

Info utili

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio Elettorale ai numeri di telefono: 0541.809659, e-mail: anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.