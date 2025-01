Diecimila euro di doni sospesi per aiutare i poveri alla Caritas di Savignano

Un “Dono sospeso” da quasi 10 mila euro, raccolti nelle quattro domeniche d’Avvento. Per la Caritas di Savignano sono stati momenti importanti e la conferma che il lavoro svolto per i poveri è apprezzato da tutta l’unità parrocchiale.

Somma raccolta per i poveri

Presso l’Unità pastorale di Savignano sul Rubicone, che riunisce le chiese di Savignano centro, Castelvecchio, San Giovanni in Compito, Fiumicino e il Cesare, qualche anno fa la Caritas parrocchiale ha avuto l’idea di lanciare la raccolta benefica del “dono sospeso”. In pratica i fedeli sono invitati a sostenere i poveri acquistando idealmente alcuni pacchi: 10 euro per un pacco destinato ad un singolo povero, 20 euro per una coppia, 30 euro per una famiglia. La risposta dei fedeli è stata molto generosa e lo scorso Natale ha superato di circa 2 mila euro quella dell’anno precedente. Il periodo delle quattro domeniche d’Avvento, d’altronde, è sempre quello in cui per le persone credenti c’è più propensione a donare ai poveri, in vista della festa più attesa dalla Chiesa cattolica in tutto il mondo, che è il Natale, con la voglia di solidarietà.

La raccolta dell’ultimo Natale

«La Caritas di Savignano ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al “Dono sospeso” nel tempo di Avvento - riferisce la referente Elena Battistini - L’ammontare delle donazioni è stato di 9.583 euro. Il Signore ricompensi la generosità di chi ha pensato ai meno fortunati. Questo ci permette di andare avanti anche nel 2025 con la mensa solidale, il servizio docce, la consegna di vestiario e la consegna di pacchi alimentari a coloro che ne hanno bisogno, e coi quali Gesù si identifica dicendo “l’avete fatto a me”. Da parte di tutti i volontari di Caritas quindi il più sentito grazie nell’attesa dell’anno Giubilare e nella speranza di una vita dignitosa per tutti».

Fiducia verso il servizio Caritas

«Con l’incasso dal “Dono sospeso” - prosegue Elena Battistini - abbiamo anche preparato e distribuito A Natale circa 100 pacchi natalizi. Normalmente ogni 15 giorni distribuiamo 70 pacchi alimentari, tutte le settimane abbiamo almeno una decina di persone che vengono a fare la doccia e a cui forniamo la biancheria intima pulita, tutte le settimane c’è la distribuzione di indumenti ed inoltre aiutiamo alcune famiglie per le utenze e le rate di affitto. Questo grazie a chi ci aiuta concretamente. Poi c’è un dato che ci rende orgogliosi: alcuni ci hanno chiesto di poter donare ancora prima che iniziassimo e altri ci hanno affidato cifre davvero importanti. I volontari della Caritas sentono di avere la fiducia della gente, forse per la capacità riconosciuta da tutti di portare aiuti concreti a chi ha effettivamente bisogno».