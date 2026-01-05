Dalla Rubicon Valley a Verona per l’Hyrox tra fatica e amicizia

Correre: l’impulso naturale per fuggire dall’apparenza dietro la quale è facile nascondersi. Paure, fragilità e insicurezze sono le armi dell’avversario più temibile: se stesso. La gara più dura, ma che al traguardo porterà con sé la vittoria più gratificante: il cambiamento. Nel mezzo l’onda anomala della fatica; arginata dal flusso di follia che tiene vivi. Sono queste le istantanee che riassumono l’esperienza “Hyrox Verona” che Giulia Daniele, infermiera residente a Gatteo, Alice Nicoletti, commercialista e Gabriel Vincenzi, aspirante giornalista entrambi di Savignano sul Rubicone hanno provato a inizio dicembre. Un compagno a testa, fiducia ed entusiasmo. Unite dall’indissolubile collante dell’amicizia.