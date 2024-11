Savignano, il custode del dialetto romagnolo dopo i dizionari debutta online con “Voci nel vento”

Nei giorni scorsi ha ricevuto visita da Marco Guardigli coordinatore di un team che ha creato a Ravenna un progetto per valorizzare il dialetto romagnolo. Il progetto si chiama “Voci nel vento” e ha ricevuto anche l’appoggio della Regione Emilia Romagna: «Siamo romagnoli – sottolinea Guardigli - abbastanza vecchi da ricordare tante cose che non ci sono più. Pazzi abbastanza da pensare di poterle preservare, convinti che sia importante. Così abbiamo creato un portale per salvaguardare il dialetto. Mi sono recato anche a casa di Sacchini perché è un esperto in materia. È inserito nel portale ad hoc, dove è pubblicata anche la copertina del suo lavoro epocale. Il progetto, infatti, ha un sito in fase di lavorazione, ma sono certo che servirà per preservare il dialetto, contrastando il tragico oblio della globalizzazione. È utile per noi e per i tanti turisti che apprezzano la Romagna e vogliono sapere. Siamo fieri di quel che siamo oggi, e di quello che eravamo ieri. Anche in questo “vento digitale” è fatto di parole e voci antiche».