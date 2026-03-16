Cesena, Garage Venezia apre una sede a Savignano

Garage Venezia, associata a Confartigianato Cesena, annuncia l’apertura della seconda sede a Savignano sul Rubicone. Dopo oltre dieci anni di attività a Cesena, dove opera in via Venezia 51, l’azienda ha scelto di ampliare i propri servizi e consolidare la propria presenza lungo l’asse della via Emilia, inaugurando la nuova sede in via Emilia Ovest 86.

L’inaugurazione si è svolta sabato 14 marzo: alla cerimonia ha preso parte anche Simona Morghenti, responsabile area creazione e sviluppo di impresa e persone di Confartigianato Cesena, che ha tagliato il nastro inaugurale e ha sottolineato come questa apertura rappresenti un esempio concreto di crescita e radicamento sul territorio, testimonianza dell’importanza delle realtà imprenditoriali locali.

Guidata da Gianni Sarandrea e Morris Pavirani, Garage Venezia ha costruito negli anni una reputazione solida, basata su professionalità, qualità del servizio e attenzione al cliente. La nuova sede di Savignano amplia l’offerta con servizi dedicati a auto e moto: gommista, officina meccanica e punto Glassdrive per la riparazione e sostituzione vetri. Un pacchetto completo pensato per rispondere alle esigenze degli automobilisti e motociclisti della zona, rafforzando così il legame con la comunità locale.

L’evento inaugurale ha potuto contare anche sul supporto di partner territoriali come la concessionaria di auto di lusso MDM CAR e la birreria artigianale “Luogo Raro”, che hanno contribuito a rendere la serata un evento di successo, favorendo inoltre lo spirito di collaborazione tra imprese locali. Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Garage Venezia, che continua a investire nel territorio romagnolo con passione e professionalità, confermando l’importanza di un’imprenditoria radicata e attenta alle esigenze dei clienti, con grandi benefici per il territorio. “Un impresa che amplia la propria attività è un valore aggiunto per tutto il sistema territoriale, rimarca Simona Morghenti di Confartigianato.