Casello A14 Valle del Rubicone: via Sant’Antonio, inaugurate rotonda e tratto di strada VIDEO

Questa mattina si è svolta l’inaugurazione del primo tratto della nuova strada provinciale di collegamento tra la Via Emilia, in località San Giovanni in Compito, e il casello autostradale A14 ‘Valle del Rubicone’. La strada inaugurata collega la Sp62 Sant’Antonio alla rotonda del casello. Il secondo tratto, che va dalla nuova rotonda in via Sant’Antonio alla via Emilia, verrà aperto verso l’estate 2027, quando verrà completato il cavalcaferrovia.
Si tratta di un intervento strategico del valore complessivo di 10 milioni di euro, di cui 7 milioni finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, e della prima nuova strada provinciale realizzata nel corso del mandato istituzionale del presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.