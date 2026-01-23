Borghi, oltre 100 camion al giorno nel centro abitato della frazione: “Dateci il limite dei 30 orari”

Da alcuni anni i residenti chiedono a gran voce, sia nel Consiglio di quartiere, sia sui social, che sulla provinciale Uso sia adottato il limite dei 30km orari. Come noto la frazione è tagliata in due dalla Provinciale con tanti mezzi pesanti diretti alla cava estrattiva e alla discarica dei rifiuti gestita da Sogliano Ambiente spa.Le prime richieste risalgono a circa 10 anni fa, dopo che il 3 agosto 2015, in pieno centro abitato, un bilico “entrò” nella camera da letto di un’abitazione dove il padrone di casa stava riposando e si svegliò di soprassalto pensando al terremoto. In quel caso il camion era diretto alla discarica e in curva, per una sbandata con la parte anteriore, colpì e demolì una parte di casa, con i mattoni che caddero sul letto e ferirono a una gamba il borghigiano.