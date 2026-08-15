Borghi, l’impresa di mamma Sarah e del piccolo Sared alla Via degli Dei: “Oltre la disabilità, un’esperienza magnifica”

Mamma e figlio autistico di 5 anni sulla Via degli Dei marciando a “rate”. L’impresa è stata compiuta da Sarah Zavoli e il figlioletto Sared, che hanno concluso giorni fa il cammino.

«Da quando era piccolino – racconta mamma Sarah – ho abituato Sared allo sport e al contatto con la natura; quasi ogni weekend ci recavamo in località rurali o di montagna, e camminavamo. L’anno scorso, quando Sared aveva 3 anni ed 11 mesi, ho pensato di realizzare un sogno che avevo da diversi anni: fare la Via Degli Dei, non da sola ma con mio figlio. Abbiamo iniziato a camminare, non giorno dopo giorno, come fanno solitamente tutti i pellegrini, perché sarebbe stato troppo faticoso per Sared. Ma abbiamo diviso il percorso originario creando delle “mini tappe” da 12-15 chilometri ognuna, e coprendo così l’intero itinerario. Sempre io e lui, solo in una tappa si è aggregato anche mio marito».

Mamma Sarah e il figlioletto, di Borghi, hanno deciso di fare l’impresa, ma a rate, nel corso di più mesi. L’inizio risale a circa un anno fa, e poi una volta al mese, in una decina di tappe l’una. Pochi giorni fa l’ultima tappa a Firenze.

Il cammino collega piazza Maggiore a Bologna con piazza della Signoria a Firenze. Si tratta di 130 chilometri tra la natura dell’Appennino Tosco-Emiliano e la storia. Ci sono luoghi particolari che percorrevano anche gli Etruschi nel VII-IV secolo avanti Cristo, una strada che congiungeva le due città per sviluppare i traffici. Ogni tappa è ricca di storia, natura, enogastronomia. Un’impresa non facile per gli adulti se non allenati bene, ma che diventa impossibile se la deve compiere un bambino autistico.

Come ci siano riusciti lo spiega la stessa mamma: «Iniziavamo a camminare dal punto “A”, ed arrivavamo al punto “B”. Al punto “B”, ci veniva a prendere l’auto con l’autista della “Via degli Dei”. Sul percorso ci sono, infatti, vari autisti che percorrono avanti ed indietro la Via degli Dei. Vanno in auto con i bagagli dei camminatori, oppure, vanno a prendere le persone che non ce la fanno più a camminare. Noi ci facevamo riportare al punto “A”, dove io avevo lasciato la mia auto; e da lì tornavamo a casa. Poi la volta successiva, dal punto “B” arrivavamo al punto “C”, e così via, fino a riuscire a giungere a Firenze, davanti alla basilica di Santa Maria Novella». Tante le avventure affrontate dai due durante il percorso: «Per esempio, abbiamo scalato la cima del monte Adone, simbolo stesso della Via degli Dei o ci siamo fermati in tanti luoghi tipici».

Infine, la madre ha voluto lanciare un messaggio agli altri genitori che vivono la sua stessa situazione: «Nonostante la disabilità, allenando a dovere i nostri bambini, facendogli sperimentare non solo la realtà quotidiana fatta di scuola, terapie, casa, computer, eccetera, è possibile vivere esperienze magnifiche, in mezzo alla natura, che trasmettono un fortissimo senso di libertà. Così ho realizzato questa esperienza fantastica».