Borghi, l’impresa di mamma Sarah e del piccolo Sared alla Via degli Dei: “Oltre la disabilità, un’esperienza magnifica”

Come ci siano riusciti lo spiega la stessa mamma: «Iniziavamo a camminare dal punto “A”, ed arrivavamo al punto “B”. Al punto “B”, ci veniva a prendere l’auto con l’autista della “Via degli Dei”. Sul percorso ci sono, infatti, vari autisti che percorrono avanti ed indietro la Via degli Dei. Vanno in auto con i bagagli dei camminatori, oppure, vanno a prendere le persone che non ce la fanno più a camminare. Noi ci facevamo riportare al punto “A”, dove io avevo lasciato la mia auto; e da lì tornavamo a casa. Poi la volta successiva, dal punto “B” arrivavamo al punto “C”, e così via, fino a riuscire a giungere a Firenze, davanti alla basilica di Santa Maria Novella». Tante le avventure affrontate dai due durante il percorso: «Per esempio, abbiamo scalato la cima del monte Adone, simbolo stesso della Via degli Dei o ci siamo fermati in tanti luoghi tipici».Infine, la madre ha voluto lanciare un messaggio agli altri genitori che vivono la sua stessa situazione: «Nonostante la disabilità, allenando a dovere i nostri bambini, facendogli sperimentare non solo la realtà quotidiana fatta di scuola, terapie, casa, computer, eccetera, è possibile vivere esperienze magnifiche, in mezzo alla natura, che trasmettono un fortissimo senso di libertà. Così ho realizzato questa esperienza fantastica».