Borghi incendio nella notte: distrutti un garage e una legnaia

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, poco prima dell’una, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute in via Riva, nel comune di Borghi, a causa di un incendio sviluppatosi in un’abitazione. Il personale del comando di Forlì-Cesena ha operato per contenere le fiamme, riuscendo a evitare che il rogo si propagasse all’intera unità abitativa. Il fuoco è stato circoscritto all’interno di un garage e di una legnaia. L’incendio ha causato ingenti danni alla struttura, la quale è stata successivamente dichiarata inagibile. Non si registrano persone ferite. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i tecnici di Enel.