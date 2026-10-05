Alla ricerca di nuove sfide con “Athx”: l’avventura di quattro atleti cesenati a Marsiglia - Gallery

Lungo una vita, una carriera o altri percorsi personali può accadere che gli obiettivi conseguiti si traducano in effimere certezze. Capaci di trasmettere un irrazionale senso di realizzazione. Il rischio? Accontentarsi. Qui si comprende che la vera sfida è un’altra: trovare inediti slanci e una diversa forza di volontà. Per riaccendere il desiderio di inseguire nuove aspirazioni. L’ossigeno della felicità. Anche scendendo a patti. Richiede tempo, resistenza e forza. Tanta forza.
Alice Nicoletti, Giacomo Magnani, Daniel Vrazsa e Roberta Bilotta riassumono questi concetti con una sigla: “Athx”. È il nome dell’ultima loro avventura agonistica vissuta a Marsiglia, in Francia. Una competizione che combina prove di forza, declinate nei fondamentali della pesistica; di resistenza, distribuite su 750 metri di vogatore e svariati di corsa e workout ibridi Crossfit e Hyrox. Alice e Giacomo da Savignano e Gatteo; Daniel e Roberta da Gambettola. Due coppie diverse, due categorie separate. Quattro esperienze di vita e sportive non assimilabili. Una risorsa in comune: l’amicizia coltivata tra un bilanciere della palestra “Rubicon Valley Crossfit” di Savignano sul Rubicone e qualche birra consumata un po’ ovunque. Un podio conteso ciascuno con sé: non sentirsi mai appagati.