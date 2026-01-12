Addio a Sandro Landini: Borghigiana Calcio in lutto

Morto dopo una lunga malattia, a 50 anni, Sandro Landini. È stato dipendente di un’azienda importante di San Mauro Pascoli dove rivestiva anche l’incarico di Rsu, poi 5 anni fa ha scoperto di avere la Sla. Consigliere comunale a Borghi e anche in Comunità Montana (dal 2004 al 2009), è stato pure calciatore e dirigente fin dalla sua fondazione della Borghigiana Asd, che lo ricorda: «Vicino alla squadra da sempre e fino a quando le sue condizioni gliel’hanno consentito, Sandro è stato fondamentale per la Borghigiana, che oggi si stringe in un abbraccio alla famiglia e in particolare al fratello Gianluca, presidente della società, e ai nipoti Dante e Giacomo, calciatori della Borghigiana. Ciao Sandro - aggiunge il club - ci hai insegnato che, in campo come nella vita, non bisogna mollare mai». Lascia nel dolore mamma Miglietta, il fratello Gianluca (consigliere comunale a Borghi), la cognata, i nipoti, i parenti e gli amici. Stasera ore 20.30 veglia di preghiera, il funerale si celebra domani (ore 14) sempre alla chiesa del Castello di Borghi.