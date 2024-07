Savignano, a Valle Ferrovia prende forma «il più grande parco del Rubicone»

Parco di Valle Ferrovia, lavori del primo lotto al via per un milione e 50mila euro di opere. Ne seguirà un secondo, ma intanto il parco prende forma.

Partiti i lavori per realizzare il nuovo parco di Valle Ferrovia. C’è stata una lunga sospensione dei lavori dovuta al fallimento del lottizzante e alla chiusura del cantiere nel 2012, ora si cominciano a intravedere le fattezze del parco di dimensioni importanti: il più grande parco dell’area Rubicone sta diventando realtà. Dopo il fallimento del lottizzante sembrava che il progetto potesse naufragare. Ma l’amministrazione comunale di Savignano non si è persa d’animo, ha escusso la fideiussione e grazie alla proficua collaborazione con la curatela fallimentare e con il gruppo che si è aggiudicato l’asta si sta procedendo all’ultimazione della lottizzazione, oltre a riconoscere i fondi per la realizzazione del parco, di cui una parte sarà adibita a bosco urbano, con la messa a dimora di diverse specie arboree e arbustive e anche un laghetto. Il bosco urbano sarà attrezzato con sentieri per 2500 metri quadrati, piazzole di sosta e un chiosco. L’opera pubblica arriva a costo zero per la comunità, dopo che l’anno scorso sono arrivate le opere di urbanizzazione, ora c’è il “la” ai lavori veri e propri.

«Sono partiti i lavori per il nuovo grande parco di Valle Ferrovia – conferma il sindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua - per costruire uno spazio in cui passare il tempo libero all’aria aperta. Un’opera importante che migliora la città ed anche il più grande parco urbano dell’area Rubicone che vorremmo connesso all’area fluviale e che potrà essere raggiungibile quindi non solo dai cittadini che abitano il quartiere Valle Ferrovia ma da tutta la città. Il primo lotto verrà completato entro l’anno; il secondo lotto interesserà il completamento di opere a carattere ambientale e naturalistico sulla porzione nord del lago, e l’ampliamento dell’area sud del parco, e rientra nella variante all’accordo di programma, ancora in fase di definizione. Come promesso stiamo realizzando tutti gli attraversamenti e poi arriveranno le aree attrezzate, i giochi per i bambini e per lo sport all’aria aperta. Abbiamo inoltre acquisito la casa colonica che è in mezzo alla parte boschiva».

«A seguito della conclusione delle opere di urbanizzazione realizzate qualche tempo fa - aggiunge l’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara – ora parte questo primo lotto per un importo di un milione e 50 mila euro che riguarda la realizzazione di tutti i percorsi di quest’area attrezzata. Il secondo lotto, in corso di progettazione, vedrà la realizzazione di ulteriori attrezzature e soprattutto la riqualificazione di tutti i percorsi didattici e dell’area perimetrale al lago».