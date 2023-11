A Sogliano nasce il museo del sottosuolo

Si chiama Muso, che sta per “Museo del Sottosuolo”. A Sogliano, comune romagnolo noto per il formaggio di fossa che viene stagionato in grotte realizzate nella roccia di arenaria, è stato inaugurato oggi uno spazio sotterraneo per visite nel passato nella storia della cittadina. Presenti la sindaca Tania Bocchini e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. “L’attenzione della comunità soglianese al patrimonio enogastronomico e imprenditoriale- ha sottolineato Bonaccini- si ritrova nell’ideazione di questo museo, che racconta in un percorso multimediale come le caratteristiche uniche del sottosuolo siano state sfruttate nei secoli, plasmando il territorio e la sua identità e trasformando il patrimonio sotterraneo in una risorsa economica e culturale di prim’ordine.

Usi particolari che oggi- conclude Bonaccini- sono simboli identitari di una comunità che ha tramandato il proprio patrimonio culinario attraverso le generazioni e che ne fa un percorso fruibile da cittadini e turisti”.