A Savignano resta metà della vecchia giunta: entrano M5s e lista civica al fianco di Dellapasqua

Due assessori su cinque confermati; lista civica e Movimento 5 stelle rappresentati: Savignano ha una sua nuova Giunta comunale.

La scelta

Ieri il sindaco neoeletto dopo il ballottaggio, Nicola Dellapasqua, ha presentato le assessore e gli assessori della sua squadra già entrata operativa. «La scelta è stata ponderata considerando le competenze, la professionalità ma soprattutto la rappresentanza democratica del voto – ha precisato il sindaco – Questo è un gruppo che garantisce continuità, ma raccoglie anche alcune delle nuove proposte fatte durante la campagna elettorale».

Le conferme

Stefania Morara, architetto, già assessora all’edilizia pubblica e privata, ora andrà ad assumere anche il ruolo di vicesindaca, con delega all’urbanistica, al centro storico e al Rubicone, nuova delega dell’amministrazione Dellapasqua: «Mi occuperò sia della riqualificazione del percorso, della tenuta degli argini, ma anche della valorizzazione turistica dell’area», spiega Morara. In continuità con la precedente legislatura anche Francesca Castagnoli, 49 anni, commercialista, assessora al bilancio anche dell’amministrazione Giovannini, confermata con la delega ai tributi e ai lavori pubblici.

Le novità

I nomi nuovi sono invece quelli di Alessio Tomei, 32 anni, impiegato nel terzo settore. Che in rappresentanza della lista civica “Savignano insieme” ha ottenuto il record di preferenze e avrà il ruolo di assessore al welfare, alle politiche per il lavoro, a quelle giovanili, allo sport, ai servizi educativi per l’infanzia, alla digitalizzazione e all’integrazione. Roberto Censi, in quota Movimento 5 stelle, 63 anni, ingegnere civile già impegnato in precedenza nelle pubbliche amministrazioni di Cervia e Longiano, avrà la delega all’ambiente e alle politiche per la sostenibilità, alle comunità energetiche, alla raccolta e allo smaltimento rifiuti, all’agricoltura, al commercio e alla mobilità sostenibile. Roberta Armuzzi, 52 anni, avvocato, sarà assessora con delega alla legalità, alla polizia locale, al decoro urbano, ai quartieri, alla cultura e alle politiche per la parità di genere.

Il sindaco

Il sindaco Dellapasqua si farà carico della delega alla sanità, all’Unione dei comuni e alla programmazione e al controllo strategico: «Sarà mia responsabilità dare piena attuazione al programma presentato nei mesi scorsi. Ma ora la fase della campagna elettorale si è conclusa e ci tengo a chiarire che questa sarà la Giunta di tutti i savignanesi, di quelli che ci hanno votato e di quelli che non ci hanno votato – ha precisato il sindaco – Da parte nostra ci sarà piena disponibilità all’ascolto e al dialogo. Sono molte le sfide che Savignano si prepara ad affrontare e molte le riforme che andranno anche a interessare alcuni segmenti della struttura amministrativa della città che meritano interventi di efficientamento. Si apre una nuova fase di governo Che sono sicuro che con questi nuovi profili ci consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati».

Il primo consiglio comunale di questa nuova legislatura è indetto per lunedì 8 luglio in piazza Borghesi alle 20,45.