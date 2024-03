A Felloniche tre furti notturni di attrezzature agricole

Furto di attrezzatura agricola e da giardino, tutto nella stessa notte, in tre proprietà differenti, ma vicine tra loro, sulla via Rio Guidoni, a Felloniche. Preoccupazione e rabbia per i furti. Le vittime hanno sporto denuncia nelle caserme dei carabinieri di Longiano e di Savignano.

Nell’insieme i tre furti hanno comportato un danno che potrebbe aggirarsi sui 20mila euro, oltre alle ore di lavoro perse per sporgere le denunce e trovare la documentazione con i numeri di serie di quanto portato via. «Da noi hanno rubato cose di valore – afferma Alessandro – tanti attrezzi e macchinari che ci servivano per lavorare i terreni o curare i frutteti che abbiamo in comune di Longiano e di Santarcangelo. Sono venuti di notte, verso le due, visto che a una mia parente sono arrivati all’orecchio rumori soffusi e pensava si trattasse di un malfunzionamento della caldaia. Invece erano i ladri che, in piena notte, nella vecchia casa colonica a fianco della nostra abitazione, erano entrati da una finestra e poi hanno depredato le tante attrezzature all’interno. La brutta sorpresa l’abbiamo avuta al mattino, quando abbiamo trovato le porte aperte e le luci accese. Sono spariti una carriola cingolata con targa per il trasporto di cingoli per trattore, un cric alza trattore, forbici elettriche per potare, motoseghe elettriche e non, flessibili, trapani, chiavi, tubi per irrigare. Sicuramente i ladri erano più di uno e hanno caricato su un camion. Ho sporto denuncia ai carabinieri di Longiano che, avvisati al mattino, sono venuti a fare un sopralluogo e mi hanno chiesto di fornire tutti i numeri Umu (serie identificative) delle attrezzature asportate. Mi fa rabbia pensare che noi agricoltori ci alziamo alle 5 di mattina per lavorare nei campi e in giro ci sono dei delinquenti che ci “badano” per sottrarci le attrezzature frutto dei nostri sacrifici». «Nel mio garage – aggiunge Mirco, un altro dei derubati – hanno sottratto attrezzature da lavoro in campagna o per tenere in ordine il giardino. Non coltivo la terra, ma ho un lavoro fuori ed esco presto al mattino. Così mi hanno avvisato i miei parenti e poi ho proceduto, nel pomeriggio, a sporgere denuncia ai carabinieri di Savignano».