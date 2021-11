Savignano onora il 4 novembre e Aurelio Zaghini

Ieri pomeriggio, il Comune di Savignano sul Rubicone ha onorato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Due le tappe delle celebrazioni, alle 15 la deposizione della corona di alloro al Cimitero centrale e successivamente in piazza Borghesi, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti a cura del Sindaco Filippo Giovannini, presente anche il Comandante della Polizia locale Alessandro Scarpellini.

“In questo giorno – ha detto il sindaco Giovannini – il pensiero va a tutte le persone che hanno sofferto e sono cadute in guerre e lotte combattute chi con inconsapevolezza, chi con convinzione, perché possiamo vivere oggi in un paese unito, indipendente, libero e democratico. La ricorrenza del 4 novembre cade poco dopo quella dell’anniversario della morte di Aurelio Zaghini, un agente della nostra Polizia Locale caduto in servizio il 26 ottobre 1987. Il suo esempio stimola un pensiero doveroso anche per chi oggi è impegnato direttamente al servizio della comunità. Un pensiero va infine al futuro, che costruiamo a partire dalle nostre azioni quotidiane di cittadini: nelle nostre azioni, nell’osservare la realtà e farcene un’opinione, facciamoci guidare e ispirare dalla nostra Costituzione che ci indica il rifiuto della guerra e ci invita ad assicurare la pace per tutti. Raccogliamo l’eredità di coltivare sempre la memoria storica, e lavorare uniti – cittadini e istituzioni – per perseguire la pace”.

Al temine si è svolta la visita alla mostra fotografica Intorno al monumento. Savignano sul Rubicone al termine del passaggio del fronte e della Liberazione. Le fotografie, tratte dall’archivio della fototeca “Marco Pesaresi”, documentano lo stato del paese dopo il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale a Savignano sul Rubicone.