Savignano, online il bando per i gestori dei centri estivi

Savignano sul Rubicone. Soglia Isee di 28mila euro per accedere ai contributi, 112 euro a settimana, contributo massimo di 336 euro a bambino. Sono i numeri degli aiuti destinati dalla Regione alle famiglie residenti nell’Unione Rubicone e Mare composte da entrambi i genitori, o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali, lavoratori, con figli tra i 3 e i 13 anni, estesi a 17 se portatori di disabilità, da iscrivere ai centri estivi per il 2022. Nell’ambito del “Progetto conciliazione vita-lavoro”, da ieri giovedì 5 maggio è pubblicato nella home page del sito www.unionerubiconemare.it il bando per i soggetti gestori di centri estivi per l’anno 2022, con sede dell’attività nel territorio dell’Unione interessati ad aderire al progetto regionale che punta a sostenere le famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno-settembre 2022). Le candidature dei gestori dei centri estivi potranno essere inviate entro il 23 maggio all’indirizzo mail protocollo@pec.unionerubiconemare.it utilizzando il modulo di domanda scaricabile dal sito dell’Unione Rubicone e Mare. Al termine dell’istruttoria, sul sito sarà pubblicato l’elenco dei centri estivi che avranno aderito al progetto, tra i quali le famiglie potranno scegliere di iscrivere i propri figli. Il “Progetto conciliazione vita-lavoro” prevede un contributo per ciascun bambino e ragazzo di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2019) per un massimo di 112 euro a settimana e per un contributo complessivo massimo a bambino, in relazione alle settimane di frequenza, pari a 336 euro. Il bando per l’iscrizione delle famiglie ai bonus rette per i centri estivi 2022 sarà aperto dal 30 maggio al 20 giugno.

All’apertura del bando, di cui sarà data tempestiva informazione, le famiglie potranno presentare domanda al Comune di residenza del minore che si desidera iscrivere (per i residenti nei Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo è competente l’ufficio scuola dell’Unione Rubicone e Mare). Le domande potranno essere fatte esclusivamente on-line accedendo al sito www.unionerubiconemare.it. Tra i requisiti richiesti per beneficiare del contributo, oltre all’età, la residenza in uno dei nove Comuni del Distretto Rubicone e Mare. L’assegnazione del contributo è legata all’iscrizione a uno dei centri estivi che hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro – anno 2022” il cui elenco sarà reso disponibile sul sito dell’Unione Rubicone e Mare dal 30 maggio. “Sappiamo quanto sia importante per le famiglie avere un punto di riferimento per il periodo estivo – affermano il Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini e l’Assessora ai Servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare Letizia Bisacchi -. Come Unione ci facciamo tramite perché chi gestisce i servizi sia in grado di offrire il meglio ai nostri ragazzi. Non è solo una questione di aiuti economici. Anche il tempo libero e del divertimento è un tempo di qualità di pari importanza per la loro crescita a quello della scuola e della formazione”.