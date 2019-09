Ciclista muore travolto da un furgone a Savignano

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Un ciclista amatoriale 70enne, pensionato residente a Savignano sul Rubicone, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto attorno alle 8.05. La zona è quella di via Della Resistenza dove, per cause in corso d'accertamento, il ciclista ha impattato con il furgone di un corriere. Inutili per l'uomo i tentativi di rianimazione operati dal 118.

La strada è stata momentaneamente interrotta al traffico da parte dei carabinieri della locale stazione per permettere alla polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare i rilievi del sinistro.