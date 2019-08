Sarsina, l’impressionismo raccontato da Goldin

Arriva a Sarsina in occasione del Plautus festival La grande storia dell’impressionismo, il racconto-spettacolo messo in scena dallo storico dell’arte Marco Goldin, celebre curatore di mostre organizzate a partire dal 1984 e giunte anche a Rimini e San Marino tra il 2009 e il 2012.

L’appuntamento è all’Arena Plautina oggi 16 agosto alle 21.30: centoventi minuti di narrazione dedicata all’arte francese degli ultimi decenni dell’Ottocento.

I giovani Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, le pittrici Berthe Morisot e Mary Cassatt, poi Cézanne, Degas e infine Van Gogh e Gauguin, storie di pittori, di dedizione e ricerca, di esperienze di pittura en plein air: di questo si racconta nelle cinque scene dello spettacolo.

Immersi nei dipinti, a partire dai cieli sopra la foresta di Fontainebleau ai disgeli della Senna e alle scogliere della Normandia fino ai campi di grano, è un viaggio dentro la vita che accade. A prenderci per mano Marco Goldin, al pianoforte il compositore Remo Anzovino e sullo sfondo le scenografie create dai videomaker Fabio Massimo Iaquone e Luca Attilii.

«Sono veramente felice di tornare a incontrare il pubblico per un racconto-spettacolo che rappresenta una novità dal punto di vista del modo, nel mio percorso.

Affronterò infatti, nella luce meravigliosa dell’emozione che nasce dalla conoscenza, la storia dell’impressionismo per come si è sviluppata fin dagli anni sessanta dell’Ottocento – spiega Marco Goldin –. Fatti, personaggi, quadri, luoghi e soprattutto l’elogio della natura. Attraverso paesaggi che la scenografia video, affidata ai ledwall in mezzo ai quali racconterò, come se mi trovassi in una grande scatola colorata, rilancerà di continuo con immagini straordinarie che sono state appositamente girate in Provenza, sulla costa del mar Mediterraneo, nella foresta di Fontainebleau, sulle spiagge di Normandia, sulle scogliere a picco sul mare del Nord e in Bretagna».

Uno spazio speciale è riservato a Vincent Van Gogh e Paul Gauguin, protagonisti insieme delle ultime due scene e del romanzo di Marco Goldin I colori delle stelle (Solferino, novembre 2018) portato in scena con la lettura di brani.

La tournée continua sabato 17 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati e riprende, dopo una pausa, in novembre con nuove date.

Per informazioni: lineadombra.it