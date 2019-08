Sapore di mare, aperitivo coi pescatori di Cervia

I pescatori di Cervia si raccontano. Mentre la città marinara è già al lavoro per la festa dedicata al sale che si terrà il primo fine settimana di settembre, in questi giorni si potrà andare alla scoperta della vera anima della città. Il ritrovo domani alle 17.30 ai piedi della Torre San Michele. Da qui parte la visita guidata al Borgo dei Pescatori con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria cervese, con un'introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi.

A seguire l’illustrazione delle caratteristiche della barca storica “Maria”, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele, a cura di Luigi Padoan. La passeggiata proseguirà lungo il Borgo Marina di fronte alle storiche case a schiera abitate un tempo dalle famiglie dei pescatori.

Nel percorso si potranno ammirare le 24 riproduzioni in scala realizzate a cura di Giuseppe Zannini, delle multicolori “vele al terzo” della marineria cervese, collocate nei lampioni della strada.

Con l’arrivo al Circolo Pescatori La pantofla, è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal , ovvero i “canterini e musicanti” del Circolo. La quota di partecipazione è di 6 euro per gli adulti e di 3 euro per bambini fino a 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa va sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica “Maria” , una lancia a vela del 1949, recuperata e salvata dai volontari del Circolo Pescatori. Prenotare a Cerviaturismo 0544 974400 (sede nella Torre San Michele).